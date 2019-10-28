Kışın film izlemek kilo alma nedeni

Soğuklar kapıda! Daha şimdiden pek çok insan kasvetli günlerde hastalanmaktan ve daha çok eve kapanacağı için kilo almaktan korkuyor. Beslenme ve Diyet Danışmanı Sümeyra Küre, kışın film izlemenin yemek yemeyi çağrıştırdığını vurguladı ve önemli tavsiyelerde bulundu...

Beslenme ve Diyet Danışmanı Sümeyra Küre, mevsim geçişlerine dikkat edilmediği zaman problemlerin oluşabileceğini kaydetti. Kışın film izlemenin yemek yemeyi çağrıştırdığına vurgulayan Küre, bunun kilo almaya yol açtığını dile getirdi.

BAĞIŞIKLIK ALARM VERİYOR

Mevsim geçişlerinde genel olarak en çok yaşanan sıkıntılardan birinin iştah olduğuna dikkat çeken Küre, "İştah konusunda çok problem oluyor. Doymama, doyduktan sonra da bir tatlı yeme isteği gelişebiliyor.



Yapmamız gereken şey su içmek. En az 2-2,5 litre su içilmelidir. Yazdan kışa geçerken genelde su içimi azalıyor. O yüzden bir iştah artışı da söz konusu. Öğünlerden sonra bitki çayı veya kahve tüketilebilir. Yeşil çay, beyaz çay, adaçayı tercih edilebilir. Ya da yemeklerden yarım saat sonra kahve içilebilir. Bunlar biraz da tokluğu sağlayan besinlerdir" dedi. Mevsim geçişlerinde bağışıklık sisteminin azaldığını, adeta alarm verdiğini ifade eden Küre, bağışıklığı düşürmemek adına tavsiyelerde bulundu.



TATLIYI UNUTUN, YÜRÜYÜN!

TAZE zencefil çorbalara ve yoğurda rendelenebilir. Ya da taze zencefili suya, bitki çaylarına atabiliriz. Bunun yanında sağlıklı ve dengeli beslenme her mevsim önemlidir. Peynirimiz, yoğurdumuz, yumurtamız, tam buğday ekmeğimiz olması gereken besinlerdendir. Akşamları yemekten sonra tatlı isteği olduğunda yürüyüşle onu dengelemeliyiz. Yemeği yedik doyduk ama tatlı istiyoruz. Çay içtik, kahve içtik, meyve yedik hala tatlı istiyoruz. Farklı bir şekilde kendimizi oyalamak lazım. Yürüyüşle, kitapla olabilir. Film izlemek bu konuda bir dezavantaj. En azından yemek yemeyi çağrıştırıyor bize. Özellikle kış aylarında C vitamini almak çok önemli. Mandalin, Trabzon hurması gibi... Ancak günde oturup da 1 kilo mandalinayı tek başına yemiyoruz. O da kilo alma etkenidir. 1-2 mandalina, 1 portakal yeterlidir. Tam sağlıklı ve dengeli beslenmeyi sağladıktan sonra mevsim geçişini ucuz atlarız.



DAHA AZ SEYREDİN

YAPILAN araştırmalara göre; boş vaktini yüzde 50 daha az televizyon izleyerek geçirenlerin, günde ortalama 119 kaloriden daha fazla yaktığı belirlenmiş. Çalışmalar, televizyon karşısında film izlemektense spor salonlarına gidenlerin, fiziksel olarak iyi hissetmenin yanında mental açıdan da daha iyi olduğunu gösteriyor.

CÜNEYT HASÇELİK