Sete canlı yayın

Burak Özçivit, atv'de ekrana gelecek 'Kuruluş Osman'ın çekimleri nedeniyle haftanın yedi günü, sabah 07.00-20.00 arasında İstanbul Riva'daki dizi setinde bulunuyor. Eşi Fahriye Evcen beş aylık oğulları Karan'ı özleyen Burak Özçivit'e cep telefonuyla evden canlı yayın yapıyor.

BURAK Özçivit, atv'de ekrana gelecek 'Kuruluş Osman'ın çekimleri nedeniyle haftanın yedi günü, sabah 07.00-20.00 arasında İstanbul Riva'daki dizi setinde bulunuyor. Eşi Fahriye Evcen beş aylık oğulları Karan'ı özleyen Burak Özçivit'e cep telefonuyla evden canlı yayın yapıyor.