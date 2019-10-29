Biberiye ile göbek eritin

BİR dergide yayınlanan makaleye göre, biberiyede bulunan karnosik asit, açlık kan şekeri seviyesini düşürerek kilo alımına sınır koyuyor.
BİR dergide yayınlanan makaleye göre, biberiyede bulunan karnosik asit, açlık kan şekeri seviyesini düşürerek kilo alımına sınır koyuyor. Bir başka çalışmaya göre, polifenol ve flanonoid bileşenlerini içeren biberiye, Tip 2 diyabetle ilgili enzimlerin engellenmesine yardım eder. Biberiye çayı da göbek eritmek isteyenler için ideal.
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