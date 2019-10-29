Brayn Adams Türkiye’ye geliyor

Müzik kariyeri boyunca Grammy, MTV başta olmak üzere sayısız ödül sahibi olan ve 100 milyonun üzerinde albüm satışı elde eden Bryan Adams Türkiye'ye geliyor.

MÜZİK kariyeri boyunca Grammy, MTV başta olmak üzere sayısız ödül sahibi olan ve 100 milyonun üzerinde albüm satışı elde eden Bryan Adams Türkiye'ye geliyor. Ünlü sanaçtı, 16 Kasım 2019 Cumartesi gecesi Ülker Arena'da bir konser verecek.