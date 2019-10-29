Çocuklar her balığı yememeli

UZMANLAR, çiftlik balıklarının yem ile beslendikleri için çocukların sağlığı açısından tercih edilmemesi konusunda uyarıyor ve ekliyor: Bu nedenle çocuklar, yüzey balıkları ya da küçük tuzlu su balıkları tüketmelidirler.

UZMANLAR, çiftlik balıklarının yem ile beslendikleri için çocukların sağlığı açısından tercih edilmemesi konusunda uyarıyor ve ekliyor: Bu nedenle çocuklar, yüzey balıkları ya da küçük tuzlu su balıkları tüketmelidirler. Çocukların tüketmesi için ülkemizde bulunan hamsi, istavrit, uskumru, sardalya gibi balıklar tercih edilebilir.