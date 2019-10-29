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Çocuklar her balığı yememeli

Çocuklar her balığı yememeli
Giriş Tarihi: 29.10.2019

, çiftlik balıklarının yem ile beslendikleri için çocukların sağlığı açısından tercih edilmemesi konusunda uyarıyor ve ekliyor: Bu nedenle çocuklar, yüzey balıkları ya da küçük tuzlu su balıkları tüketmelidirler.

UZMANLAR, çiftlik balıklarının yem ile beslendikleri için çocukların sağlığı açısından tercih edilmemesi konusunda uyarıyor ve ekliyor: Bu nedenle çocuklar, yüzey balıkları ya da küçük tuzlu su balıkları tüketmelidirler. Çocukların tüketmesi için ülkemizde bulunan hamsi, istavrit, uskumru, sardalya gibi balıklar tercih edilebilir.
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