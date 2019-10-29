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Eşinin için mekan kapattı

Eşinin doğum günü için mekan kapattı
Giriş Tarihi: 29.10.2019

Şarkıcı , önceki akşam Etiler'de bir mekanı kapatarak eşi 'ya sürpriz partisi düzenledi. İkinci kez baba olan Berkay ‘6 çocuk istiyorum’ dedi.

ŞARKICI Berkay, önceki akşam İstanbul Etiler'de bir mekanı kapatarak eşi Özlem Ada'ya sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Gazetecilerin, "Sürprizi nasıl hazırladınız?" sorusuna Berkay, "Özlem'in yaşını karıştırdım. Öğrenmek için ağzını aradım. Pastaya 28 yazdırmıştım. Ama 27 olduğunu öğrenince sekiz rakamını elimle yedi yaptım" dedi.
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