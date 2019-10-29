Eşinin doğum günü için mekan kapattı

Şarkıcı Berkay, önceki akşam İstanbul Etiler'de bir mekanı kapatarak eşi Özlem Ada'ya sürpriz doğum günü partisi düzenledi. İkinci kez baba olan Berkay ‘6 çocuk istiyorum’ dedi.

ŞARKICI Berkay, önceki akşam İstanbul Etiler'de bir mekanı kapatarak eşi Özlem Ada'ya sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Gazetecilerin, "Sürprizi nasıl hazırladınız?" sorusuna Berkay, "Özlem'in yaşını karıştırdım. Öğrenmek için ağzını aradım. Pastaya 28 yazdırmıştım. Ama 27 olduğunu öğrenince sekiz rakamını elimle yedi yaptım" dedi.