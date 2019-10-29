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önleyen etkili formül

Kabızlığı önleyen etkili formül
Giriş Tarihi: 29.10.2019

de kadınlarda kronikleşmiş halde çok sık yaşanıyor. , doğal ve etkili bir formül sunuyorlar...

KABIZLIK problemi günümüzde özellikle de kadınlarda kronikleşmiş halde çok sık yaşanıyor. Uzmanlar, doğal ve etkili bir formül sunuyorlar: Akşamdan üç adet gün kurusu kayısıyı bir bardak suya koyun, ertesi gün kayısıları yiyin, suyuna da 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyip için. Sorun çözülene kadar buna birkaç hafta devam edin.
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