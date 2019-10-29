Kabızlığı önleyen etkili formül

KABIZLIK problemi günümüzde özellikle de kadınlarda kronikleşmiş halde çok sık yaşanıyor. Uzmanlar, doğal ve etkili bir formül sunuyorlar...

KABIZLIK problemi günümüzde özellikle de kadınlarda kronikleşmiş halde çok sık yaşanıyor. Uzmanlar, doğal ve etkili bir formül sunuyorlar: Akşamdan üç adet gün kurusu kayısıyı bir bardak suya koyun, ertesi gün kayısıları yiyin, suyuna da 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyip için. Sorun çözülene kadar buna birkaç hafta devam edin.