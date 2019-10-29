Onlar erdi muradına

Manken Elif Ece Uzun, emlakçı Mehmet Tuş ile 2 yıldır devam eden birlikteliğini önceki akşam Sapanca’da bir otelde gerçekleşen düğün ile taçlandırdı. Törene, 200 seçkin davetli katıldı

Manken ve sunucu Elif Ece Uzun, Bursalı emlakçı Mehmet Tuş ile 2 yıldır devam eden birlikteliğini önceki akşam Sapanca'da bir otelde gerçekleşen düğünle taçlandırdı. 200 seçkin davetlinin katıldığı görkemli bir tören ile dünya evine giren çiftin nikahını Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı kıydı.



BALAYI MALDİVLER'DE

Tolga Çam imzası taşıyan sade şık gelinliği ile göz kamaştıran Elif Ece Uzun, tören alanına babasının kolunda geldi. Çift, işlerinin yoğunluğundan ötürü balayı tarihini ertelediklerini, Aralık ayında Maldivler'e gideceklerini söylediler.



BİR ŞANS DAHA VERMİŞTİ

Sevgilisi Mehmet Tuş'un, eski eşiyle olan boşanma davasının bitmediğini öğrenen ve ondan ayrılan Elif Ece Uzun, 8 ay sonra ilişkisine bir şans daha vermişti. Tuş, sonrasında eşinden resmi olarak boşanmış ve güzel mankenle evlenme kararı almıştı.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI