  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Yoğurt ve lifli gıdalar akciğer kanseri riskini azaltabilir

Yoğurt ve lifli gıdalar akciğer kanseri riskini azaltabilir

Yoğurt ve lifli gıdalar akciğer kanseri riskini azaltabilir
Giriş Tarihi: 29.10.2019

tüketilerek akciğer kanserine yakalanma riskinin azaltılabileceği saptandı. 'nin Tennessee eyaletinde bulunan 'nden uzmanların yürüttüğü araştırmada; ABD, Avrupa ve Asya'dan 1,4 milyon yetişkinin sağlık verileri tarandı.

YOĞURT ve lif oranı yüksek yiyecekler tüketilerek akciğer kanserine yakalanma riskinin azaltılabileceği saptandı. ABD'nin Tennessee eyaletinde bulunan Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nden uzmanların yürüttüğü araştırmada; ABD, Avrupa ve Asya'dan 1,4 milyon yetişkinin sağlık verileri tarandı.

YÜZDE 20 DAHA AZ...
KATILIMCILARIN yoğurt ve lifli gıda tüketimleri ile sağlık durumları arasındaki ilişkinin incelendiği araştırmada, her gün yoğurt ve yüksek lifli gıda tüketenlerde bu besinlerden hiç tüketmeyenlere göre akciğer kanserine yakalanma riskinin yüzde 33 daha az olduğu sonucuna varıldı. Araştırmada, günde bir kase yoğurt tüketenlerin, hiç tüketmeyenlere kıyasla akciğer kanserine yakalanma riskinin yüzde 20 azaldığı tespit edildi. Araştırmanın yazarlarından Xiao-Ou Shu, çalışmalarının ABD 2015-2020 Beslenme Kılavuzu'nda yer alan yüksek lifli ve yoğurttan zengin beslenme tavsiyesini desteklediğini açıkladı. Lif oranı yüksek besinlerin ve yoğurdun, kalpdamar hastalıkları, sindirim sistemi kanserlerine karşı koruyucu özelliği olduğu daha önceki çalışmalarda tespit edilmişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yoğurt ve lifli gıdalar akciğer kanseri riskini azaltabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN