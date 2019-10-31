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Anne oğul alışveriş yaptılar

Anne oğul alışveriş yaptılar
Giriş Tarihi: 31.10.2019

Sempatik sunucu , oğlu Demir ile önceki gün İstinyepark'ta D&R mağazasında görüntülendi. Demir için konsol oyunu aldıklarını söyleyen Özlem Yıldız, Bugünü anne oğul günü ilan ettik. Çok da keyifliyiz" dedi.

Sempatik sunucu Özlem Yıldız, oğlu Demir ile önceki gün İstinyepark'ta D&R mağazasında görüntülendi. Demir için konsol oyunu aldıklarını söyleyen Özlem Yıldız, Bugünü anne oğul günü ilan ettik. Çok da keyifliyiz" dedi.
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