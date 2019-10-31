Sempatik sunucu Özlem Yıldız, oğlu Demir ile önceki gün İstinyepark'ta D&R mağazasında görüntülendi. Demir için konsol oyunu aldıklarını söyleyen Özlem Yıldız, Bugünü anne oğul günü ilan ettik. Çok da keyifliyiz" dedi.
Sempatik sunucu Özlem Yıldız, oğlu Demir ile önceki gün İstinyepark'ta D&R mağazasında görüntülendi. Demir için konsol oyunu aldıklarını söyleyen Özlem Yıldız, Bugünü anne oğul günü ilan ettik. Çok da keyifliyiz" dedi.
Anne oğul alışveriş yaptılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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