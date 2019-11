1 adet kivi=1 kilo portakal!

Bir adediyle yetişkin bir insanın günlük C vitamini ihtiyacını karşılayan kivinin, 1 kilo portakala denk olduğu belirtildi. 1 Uzmanlar, "1 adet kivi 1 kilogram portakala denk" açıklamasında bulundu

Bir adediyle yetişkin bir insanın günlük C vitamini ihtiyacını karşılayan kivinin, 1 kilo portakala denk olduğu belirtildi. 1 Uzmanlar, "1 adet kivi 1 kilogram portakala denk. Dolayısıyla tüketilecek bir adet kivi günlük C vitaminimizi rahatlıkla karşılamaktadır. 7'den 70'e her yaş grubunun günde bir tane de olsa kivi tüketmesinde fayda var. Özellikle çocuklara kivinin faydaları aşılanmalıdır" dediler.