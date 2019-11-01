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5 aylık oğulları ameliyat oldu

5 aylık oğulları ameliyat oldu
Giriş Tarihi: 1.11.2019

Oyuncu çift ile 'nin 5 aylık bebekleri dün ameliyat oldu. Efehan, kafasındaki 'Dermoid kist' nedeniyle operasyon geçirdi. Efehan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Oyuncu çift Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin 5 aylık bebekleri Efehan dün ameliyat oldu. Efehan, kafasındaki 'Dermoid kist' nedeniyle operasyon geçirdi. Efehan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çiftin çok sayıda seveni ise hem sosyal medya hesaplarından hem de DM yoluyla Efehan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Annelik duygusunu tadan Almeda Abazi, geçtiğimiz aylarda babasıyla kamera karşısına geçen oğlu için "Oğluma nazar değdi" diyerek gözyaşlarına boğulmuştu.

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