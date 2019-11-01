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’ten gecesi

Della Miles’ten Atatürk gecesi
Giriş Tarihi: 1.11.2019

müziğinin dünyadaki en önemli yorumcularından olan ABD'li sanatçı , İTK 'nin düzenlediği 'na katıldı.

Soul Rock müziğinin dünyadaki en önemli yorumcularından olan ABD'li sanatçı Della Miles, İTK Mezunlar Derneği'nin düzenlediği Cumhuriyet Balosu'na katıldı. Atatürk'ün Latife Hanım'la evlendiği İzmir Uşakizade Köşkü'ndeki etkinlikte Della Miles, Cumhuriyet'in kuruluşu dönemi kostümüyle dikkat çekti. Miles, gecenin ilerleyen saatlerinde, Nil Burak'ın 'Yalnızım' adlı eserini Türkçe seslendirerek gönülleri fethetti.

'SAYGIMI SUNARIM'

Gece boyunca Atatürk'ün sevdiği şarkıları dinleyen Miles, "Atatürk halkına demokrasiyi sundu, ben de ona saygımı sunuyorum" dedi.

MERT ALPDÜNDAR

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