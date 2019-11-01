Della Miles’ten Atatürk gecesi

Soul Rock müziğinin dünyadaki en önemli yorumcularından olan ABD'li sanatçı Della Miles, İTK Mezunlar Derneği'nin düzenlediği Cumhuriyet Balosu'na katıldı.

Soul Rock müziğinin dünyadaki en önemli yorumcularından olan ABD'li sanatçı Della Miles, İTK Mezunlar Derneği'nin düzenlediği Cumhuriyet Balosu'na katıldı. Atatürk'ün Latife Hanım'la evlendiği İzmir Uşakizade Köşkü'ndeki etkinlikte Della Miles, Cumhuriyet'in kuruluşu dönemi kostümüyle dikkat çekti. Miles, gecenin ilerleyen saatlerinde, Nil Burak'ın 'Yalnızım' adlı eserini Türkçe seslendirerek gönülleri fethetti.



'SAYGIMI SUNARIM'



Gece boyunca Atatürk'ün sevdiği şarkıları dinleyen Miles, "Atatürk halkına demokrasiyi sundu, ben de ona saygımı sunuyorum" dedi.

MERT ALPDÜNDAR