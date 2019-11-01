‘Dost’larını kaybettiler!

Volkan-Zeynep Demirel çiftinin köpeği 'Dost' hayatını kaybetti. Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel, üzücü haberi sosyal medyada takipçileri ile paylaştı.
Volkan-Zeynep Demirel çiftinin köpeği 'Dost' hayatını kaybetti. Demirel, haberi sosyal medyada takipçileri ile paylaştı: Güzel yürekli koca oğlum, kızlarımın dostu, ailemizin her şeyi erken bıraktın bizi çok özleyeceğiz seni... Zeynep Demirel ise üzüntüsünü "Seni çok seviyorum oğlum! Canım acıyor" sözleriyle dile getirdi.
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