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‘Dost’larını kaybettiler!

‘Dost’larını kaybettiler!
Giriş Tarihi: 1.11.2019

Volkan- çiftinin köpeği 'Dost' hayatını kaybetti. ve eşi Zeynep Demirel, üzücü haberi sosyal medyada takipçileri ile paylaştı.

Volkan-Zeynep Demirel çiftinin köpeği 'Dost' hayatını kaybetti. Demirel, haberi sosyal medyada takipçileri ile paylaştı: Güzel yürekli koca oğlum, kızlarımın dostu, ailemizin her şeyi erken bıraktın bizi çok özleyeceğiz seni... Zeynep Demirel ise üzüntüsünü "Seni çok seviyorum oğlum! Canım acıyor" sözleriyle dile getirdi.

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