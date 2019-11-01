Gel de Güven!

Mekan çıkışında gazetecileri gördüğü için birlikte eğlendiği genç kadını bırakıp taksiye binerek kaçan oyuncu Ozan Güven, büyük bir ayıba imza attı

Çorap değiştirir gibi sevgili değiştiren Cem Yılmaz'la geze geze çapkınlıkta basamak atlayan Ozan Güven, geçtiğimiz akşam yeni bir ayıba daha imza attı! Oyuncu Ozan Güven, Asmalımescit Corridor adlı mekanda esmer bir kadınla saatlerce eğlendi. Çıkışta patlayan flaşlardan dolayı morali bozulan Ozan Güven, kendisine verilen selamları dahi almayıp yoldan geçen ilk taksiyi çevirerek birlikte eğlendiği arkadaşını mekan önünde bırakıp gitti.



GECE YARISI BÜYÜK ŞOK YAŞADI



Gece yarısı tek başına bırakılan genç kadın şok yaşarken, olaya şahit olanlar, "Soyadı Güven ama gel de bu adama güven! Sevgilisi ya da sadece arkadaşı fark etmez; bir erkek o saatte birlikte geldiği kadını bırakıp kaçmaz, çok ayıp" dediler.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI