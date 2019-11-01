Sinir sisteminin gizli kahramanı: B12 vitamini

Yorgunluk, uyuşma, çarpıntı, unutkanlık, depresyon sebebi B12 eksikliği olabilir. Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, “B12 vitamini yalnızca dışarıdan besinler yoluyla alınabilmektedir. Bu yüzden bireylerin beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerekir” dedi

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, 'B12'nin, diğer adıyla 'Kobalamin' olarak bilinen, vücudun kırmızı kan hücreleri üretmesinde büyük önem taşıyan bir vitamin olduğunu bildirdi. B 12 vitaminin, vücudun bütün olarak sağlığının korunmasında oldukça önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, "Ancak B12 vitamini yalnızca dışarıdan besinler yoluyla alınabilmektedir. Vücudun kendisinin üretebildiği bir vitamin değildir. Bu yüzden bireylerin beslenmelerine çok dikkat etmeleri, sağlıklı dengeli ve düzenli beslenmeye özen göstermeleri gerekmektedir" dedi.



EKSİKLİĞİ SAÇLARI DÖKÜYOR



B12 vitamininin sinir hücrelerini koruduğunu, ileri yaşlarda ortaya çıkan "yaşlılık hastalıklarının" önüne geçtiğini kaydeden Prof. Dr. Gümürdülü, eksikliğinin de bir o kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi. Gümürdülü, şunları kaydetti: Unutkanlık başlıca B12 eksikliği belirtilerindendir. İkinci olarak saç dökülmesi durumunda bireylerin aklına ilk olarak B12 eksikliği gelmektedir. Diğer belirtiler ise; yorgunluk, halsizlik, güçsüzlük, ruh halindeki bozukluklar özellikle depresyon ve aşırı sinirlilik hali, dikkat eksikliği, odaklanmada güçlük, üşüme, kalp çarpıntısı, uzuvlarda uyuşmalar, dil üzerindeki noktacıkların yok olmaya başlaması, ağız yaraları (aftlar), cilt kuruluğu, cansız bir cilt ve kilo kayıplarıdır.



B12 VİTAMİNİ İÇEREN GIDALAR HANGİSİDİR?



Gümürdülü, B12 vitamini içeren gıdaları şöyle sıraladı: