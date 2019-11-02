  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Altın Portakal’a Bozkır damgası

’a damgası

Altın Portakal’a Bozkır damgası
Giriş Tarihi: 2.11.2019

'nin ev sahipliğinde 56'ncısı düzenlenen Film Festivali, Antalya Spor Salonu'nda yapıldı. filmi, En İyi Film de dahil olmak üzere 10 ödülün sahibi oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Spor Salonu'nda yapıldı. Yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu'nun yaptığı festivalde, 29 ülkeden 69 yönetmenin 66 filmi gösterildi. Bozkır filmi, En İyi Film de dahil olmak üzere 10 ödülün sahibi oldu. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü "Aşk, Büyü vs." filmindeki rolüyle Selen Uçer'in olurken, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü ise "Küçük Şeyler" filmindeki rolüyle Alican Yücesoy ile "Bozkır" filmindeki rolüyle Mücahit Koçak paylaştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altın Portakal’a Bozkır damgası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN