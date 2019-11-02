Altın Portakal’a Bozkır damgası

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Spor Salonu'nda yapıldı. Bozkır filmi, En İyi Film de dahil olmak üzere 10 ödülün sahibi oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Spor Salonu'nda yapıldı. Yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu'nun yaptığı festivalde, 29 ülkeden 69 yönetmenin 66 filmi gösterildi. Bozkır filmi, En İyi Film de dahil olmak üzere 10 ödülün sahibi oldu. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü "Aşk, Büyü vs." filmindeki rolüyle Selen Uçer'in olurken, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü ise "Küçük Şeyler" filmindeki rolüyle Alican Yücesoy ile "Bozkır" filmindeki rolüyle Mücahit Koçak paylaştı.