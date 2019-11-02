Cadılar Günü akımına onlar da kapıldı

Her sene 31 Ekim'de kutlanan Halloween (Cadılar Günü) bu yıl da tüm dünyada renkli görüntülere sahne oldu. Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ve oyuncu eşi Amine Gülşe de bu akıma ayak uydurdu.

Her sene 31 Ekim'de kutlanan Halloween (Cadılar Günü) bu yıl da tüm dünyada renkli görüntülere sahne oldu. Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ve oyuncu eşi Amine Gülşe de bu akıma ayak uydurdu. Suratını boyayan çift kendilerini tüm dünyada vizyona giren ve büyük bir etki yaratan Joker'e benzetti.