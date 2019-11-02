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Sakın ilaç ile birlikte almayın!

Sakın ilaç ile birlikte almayın!
Giriş Tarihi: 2.11.2019

gibi şikayetlerde doğal bir . Ancak sedef veya hastalığında yüksek miktarda zencefil tüketimi kanamaya neden olacağından dikkatli olunmalı.

Soğuk algınlığı ve ateş gibi şikayetlerde zencefil doğal bir şifa kaynağı. Ancak sedef veya safra kesesi hastalığında yüksek miktarda zencefil tüketimi kanamaya neden olacağından dikkatli olunmalı. Zencefil tüketiminin anne karnındaki bebeğin gelişimini olumsuz etkilediğine yönelik de birçok çalışma bulunuyor. Zencefil, pıhtılaşma bozukluğuna sahip kişilerin kullandığı ilaçlarla etkileşime girerek ilaçların fonksiyonunu engellediğinden, aynı anda birden fazla ilaç kullanıyorsanız, zencefil tüketimi hakkında doktorunuza danışın.

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