Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, iki aylık tedavisinin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evine döndü. Girik, evine gelir gelmez hasta yatağındaki annesi Münevver Girik ile hasret giderdi.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, iki aylık tedavisinin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evine döndü. Girik, evine gelir gelmez hasta yatağındaki annesi Münevver Girik ile hasret giderdi. Anne-kız bir müddet sarıldıktan sonra uzun süre birbirlerine baktı. Hasret gözyaşları döken Fatma Girik, bir an olsun annesinin yanından ayrılmadı.
Annesini görünce gözyaşlarını tutamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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