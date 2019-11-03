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Gece yatmadan 2 saat önce tüketirseniz...

Gece yatmadan 2 saat önce tüketirseniz...
Giriş Tarihi: 3.11.2019

hem iştahın azaltılmasına yardımcıdır hem de özellikle şeker hastalarında etkisini gördüğümüz kan şekerini düzenler. Gün içerisinde yoğurdunuzun içine katabilir, gece yatmadan ise iki saat önce sıcak sütün içine bir çubuk tarçın koyabilirsiniz.

Tarçın hem iştahın azaltılmasına yardımcıdır hem de özellikle şeker hastalarında etkisini gördüğümüz kan şekerini düzenler. Gün içerisinde yoğurdunuzun içine katabilir, gece yatmadan ise iki saat önce sıcak sütün içine bir çubuk tarçın koyabilirsiniz. Böylece hem yağ yakabilir hem de sabah uyandığınız zaman ani açlık krizine kapılmazsınız.

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