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Güçlü kemikler için

Güçlü kemikler için brokoli
Giriş Tarihi: 3.11.2019

Zengin vitamin içeriği, yüksek oranda lif içermesi ve kalori değerinin düşük olması nedeniyle beslenme yönünden önemli bir sebze türü olan , çocukların kemik gelişimini olumlu etkiliyor.

Zengin vitamin içeriği, yüksek oranda lif içermesi ve kalori değerinin düşük olması nedeniyle beslenme yönünden önemli bir sebze türü olan brokoli, çocukların kemik gelişimini olumlu etkiliyor. Daha çok yaşlılarda görülen kemik erimelerine karşı da koruyucu özellik gösteriyor.

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