Güçlü kemikler için brokoli

Zengin vitamin içeriği, yüksek oranda lif içermesi ve kalori değerinin düşük olması nedeniyle beslenme yönünden önemli bir sebze türü olan brokoli, çocukların kemik gelişimini olumlu etkiliyor.
Zengin vitamin içeriği, yüksek oranda lif içermesi ve kalori değerinin düşük olması nedeniyle beslenme yönünden önemli bir sebze türü olan brokoli, çocukların kemik gelişimini olumlu etkiliyor. Daha çok yaşlılarda görülen kemik erimelerine karşı da koruyucu özellik gösteriyor.
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