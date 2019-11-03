Sadece keyif için değil sağlık için de çay için!

Belki de birçoğumuzun vazgeçilmezi olmuştur gün boyu içtiğimiz çaylar. Kahvaltı sonrası içilen o son bardak ‘Keyif çayı’ ismini almayı da hak eder. Aslında soğuk kış mevsimlerinde içtiğimiz çay rahatlama, ısınmanın yanında vücudumuzu olumlu etkiler

Çayın, içerdiği flavanoidlerden dolayı vücutta birçok önemli işlevi vardır. Özellikle antioksidan etki sebebi ile enfeksiyona yakalanma riski yüksek olan bireylerde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruyucu etki sağlar. Çaydaki bu fenolik bileşikler deri ve akciğer tümörü oluşumunda hücre çoğalmasını önlemekle kalmayıp aynı zamanda bu tümörün büyümesini engeller.



KALP DOSTU YEŞİL ÇAY



Yapılan bir çalışma diyetle alınan antioksidanların %35- 45'inin çay flavanoidlerinden kaynaklandığını belirtirken, çayın demlenme sırasında sıcaklığının artması ile deme geçen antioksidan sayısının arttığını destekleyen sonuçlar bulunmuştur. Yeşil çay siyah çaya göre daha fazla antioksidan etkiye sahiptir. Yüksek antioksidan aktiviteye sahip olan çay, LDL'nin (Kötü huylu kolesterol ) oksidasyonunu geciktirerek kandaki miktarının azalmasını sağlamaktadır. Bu durum göz önüne alındığında çayın kalp hastalıklarının oluşma riskini de azalttığı unutulmamalıdır.



TÜKETİRKEN DİKKAT!



Tüm yaş grubunda öğünle alınan demirin; çayın içerdiği bazı fitat ve tanenler nedeni ile emiliminin azalması ile sonuçlanabileceği ve bu durumun demir eksikliği anemisine neden olabileceği unutulmamalı.



KANSERLE MÜCADELEDE BEYAZ ÇAY!



Yeşil çay yüksek oranda bulunan kateşin ve diğer polifenolik bileşenleri içermesinden dolayı siyah çaydan daha güçlü kanser önleyici iken, beyaz çay çaylar içerisinde bu bileşenleri en yüksek oranda bulundurmasından dolayı kanserle mücadelede daha güçlü etkilere sahiptir.

MEHLİKA ÖKTEM