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Volkan’ın hayatını film yapmayacak!

Volkan’ın hayatını film yapmayacak!
Giriş Tarihi: 3.11.2019

'nin eski kalecisi ile eşi , önceki gece 'de bir mekanda objektiflere yansıdı. Zeynep Demirel, muhabirlerin, "Volkan'ın hayatını beyazperdeye yansıtacak mısınız?" sorusuna "Hayır, eşimin hayatını film yapmayacağım" cevabını verdi.

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel, önceki gece İstanbul Etiler'de bir mekanda objektiflere yansıdı. Kurduğu yapım şirketinin ilk projesinde bir futbolcunun hayatını anlatmaya hazırlanan Zeynep Demirel, muhabirlerin, "Volkan'ın hayatını beyazperdeye yansıtacak mısınız?" sorusuna "Hayır, eşimin hayatını film yapmayacağım" cevabını verdi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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