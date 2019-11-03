Yardım meleği

Oyuncu Gamze Özçelik, Sudan’ın Beyaz Nil Eyaleti’ndeki El-Şakik bölgesine giderek, selden etkilenen ailelere erzak ve battaniye dağıttı

Oyunculuk kariyerine ara veren ve kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Afrika'da yardım çalışmalarında bulunan Gamze Özçelik, bu kez Sudan'a gitti. Gamze Özçelik'in kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği, Sudan'ın Beyaz Nil Eyaleti'ndeki el-Şakik bölgesinde, selden etkilenen ailelere erzak ve battaniye yardımı yaptı.





ÖVGÜ YAĞDIRDILAR



Özçelik, bölgedeki çocuklarla yakından ilgilendi ve erzak taşıdı. Birçok ünlünün Cadılar Bayramı'nı kutladığı sırada Sudan'a giden Gamze Özçelik'e özellikle sosyal medyada övgüler yağdı.