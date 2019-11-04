İzmirli sanatçı, İspanya’da ‘Jüri Özel Ödülü’ aldı

İzmirli Serap Yenici, İspanya’nın Kanarya Adaları’ndan Tenerife’nin Santa Ursula kasabasında gerçekleştirilen Universong Festivali’nde yorumcu ve besteci kimliği ile yarıştı. 16 ülkenin yer aldığı renkli festivalde Serap Yenici, Jüri Özel Ödülü olan Voz Isla de Tenerife (Tenerife Sesi) seçildi.

İZMİRLİ Serap Yenici, İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan Tenerife'nin Santa Ursula kasabasında gerçekleştirilen Universong Festivali'nde yorumcu ve besteci kimliği ile yarıştı. 16 ülkenin yer aldığı renkli festivalde Serap Yenici, Jüri Özel Ödülü olan Voz Isla de Tenerife (Tenerife Sesi) seçildi.



16 ÜLKE YARIŞTI

BU yıl 18'inci kez düzenlenen ve 16 ülkenin katıldığı şarkı yarışmasında Türkçe'den İngilizce'ye çevrilen Scream- Çığlık isimli şarkıyı seslendiren İzmirli sanatçı Serap Yenici, şarkının Türkçe sözlerini Erdener Koyutürk ile birlikte yazdı. Daha önce de Malta'da yarışan ve 'En İyi Yorumcu' dalında ülkemize üçüncülük getiren başarılı sanatçı, Bulgaristan Varna'da ise ülkemize birincilik sevinci yaşatmıştı.