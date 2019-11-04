İZMİR’İN Karşıyaka ilçesinde, belediyeye ait restoranlarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81’inci yıl dönümü anısına sevdiği yemeklerden menü hazırlandı.
İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde, belediyeye ait restoranlarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü anısına sevdiği yemeklerden menü hazırlandı. Selanik usulü ıspanaklı börek, kuru fasulye, etli bamya, karnıyarık, enginar, pilav, fava ve irmik helvasının yer aldığı menü, 10 Kasım Pazar akşamına kadar yenebilecek. Müşteriler, masa kenarlarındaki şövalelere koyulan Atatürk'ün siyah-beyaz fotoğraflarının arasında, menüden yiyerek, Ata'yı anacak.
Karşıyaka’dan 10 Kasım anısına Atatürk sofrası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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