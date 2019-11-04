  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Uzay macerası için İzmir’e akın var

macerası için ’e akın var

Uzay macerası için İzmir’e akın var
Giriş Tarihi: 4.11.2019

Ege Serbest Bölgesi’nde kurulu olan Kampı, 7-18 yaş arasındaki katılımcılara uzay deneyimi yaşatıyor.

DÜNYANIN iki uzay kampından biri olan İzmir'deki 'Uzay Kampı Türkiye', yeni sezonunda da katılımcılara unutulmaz deneyim yaşatmaya devam ediyor. Teleskopla gökyüzünü inceleyen, ay yürüyüşü yapan ve simülatörleri kullanan çocuklar, kampta kendilerini astronot gibi hissetme fırsatı buluyor.

YURT DIŞINDAN TALEP
DÜNYANIN dört yanından uzay meraklılarını ağırladıklarını söyleyen Halkla İlişkiler Müdürü Emre Aday, "Kampa katılan okulların her sene öğrenci sayılarının arttığını gözlemliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Pakistan'dan, Hindistan'dan birçok okulumuz kamp için rezervasyon yaptırıyor. Anketlerde yüzde 95 memnuniyet oranına ulaşıyoruz" şeklinde konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uzay macerası için İzmir’e akın var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN