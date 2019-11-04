Uzay macerası için İzmir’e akın var

Ege Serbest Bölgesi’nde kurulu olan Uzay Kampı, 7-18 yaş arasındaki katılımcılara uzay deneyimi yaşatıyor.

DÜNYANIN iki uzay kampından biri olan İzmir'deki 'Uzay Kampı Türkiye', yeni sezonunda da katılımcılara unutulmaz deneyim yaşatmaya devam ediyor. Teleskopla gökyüzünü inceleyen, ay yürüyüşü yapan ve simülatörleri kullanan çocuklar, kampta kendilerini astronot gibi hissetme fırsatı buluyor.

YURT DIŞINDAN TALEP

DÜNYANIN dört yanından uzay meraklılarını ağırladıklarını söyleyen Halkla İlişkiler Müdürü Emre Aday, "Kampa katılan okulların her sene öğrenci sayılarının arttığını gözlemliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Pakistan'dan, Hindistan'dan birçok okulumuz kamp için rezervasyon yaptırıyor. Anketlerde yüzde 95 memnuniyet oranına ulaşıyoruz" şeklinde konuştu.