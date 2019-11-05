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kahroldu

Haluk levent kahroldu
Giriş Tarihi: 5.11.2019

Sosyal sorumluluk ve yardım projeleriyle dikkat çeken Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun () kurucusu şarkıcı , anne acısıyla sarsıldı.

Sosyal sorumluluk ve yardım projeleriyle dikkat çeken Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) kurucusu şarkıcı Haluk Levent, anne acısıyla sarsıldı.

ANNEYE ACI VEDA

Levent'in 93 yaşındaki annesi Sabriye Acil, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle önceki gece evinde hayatını kaybetti. ANNESININ ölüm haberini Almanya'da alan Levent, ilk uçakla Adana'ya geldi. Sabriye Acil, Adana'nın Yüreğir ilçesinde son yolculuğuna uğurlanırken, ağlamaktan gözleri şişen Haluk Levent'in ayakta durmakta zorlandığı gözlendi.

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