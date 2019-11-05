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’dan romantik paylaşım

Kadir Doğulu’dan romantik paylaşım
Giriş Tarihi: 5.11.2019

Oyuncu çift ile , Boğaz turuna çıktı. Romantik anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Kadir Doğulu tüm beğenileri topladı

Oyuncu çift Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, Boğaz turuna çıktı. Romantik anlarını takipçileriyle paylaşan Kadir Doğulu, eşi ile pozunu sosyal medya hesabından, "En güzelini almışım koluma, İstanbul Boğazı'nın güzelliği bile dikkatimizi çekmiyor" mesajıyla yayınladı.

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