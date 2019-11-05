Oyuncu çift Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, Boğaz turuna çıktı. Romantik anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Kadir Doğulu tüm beğenileri topladı
Oyuncu çift Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, Boğaz turuna çıktı. Romantik anlarını takipçileriyle paylaşan Kadir Doğulu, eşi ile pozunu sosyal medya hesabından, "En güzelini almışım koluma, İstanbul Boğazı'nın güzelliği bile dikkatimizi çekmiyor" mesajıyla yayınladı.
Kadir Doğulu’dan romantik paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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