Keçiboynuzu hücreleri onarır

Hasarlı hücrelerin onarılarak tekrar görevlerini yerine getirme özelliklerini kazanmaları bünye açısından önemlidir. Keçiboynuzunun hücre yenileyici özelliğiyle hasarlı hücreler iyileşir.

Hasarlı hücrelerin onarılarak tekrar görevlerini yerine getirme özelliklerini kazanmaları bünye açısından önemlidir. Keçiboynuzu, sürekli ölen hücreler yüzünden zayıf düşen savunma sistemine hasarlı hücreleri iyileştirerek katkıda bulunuyor. Keçiboynuzunun hücre yenileyici özelliğiyle hasarlı hücreler iyileşir. Hastalık esnasında tedavi özelliği sağlarken hastalık öncesinde de vücudun hastalıkla mücadele gücünü artırır. Selenyum, potasyum, magnezyum başta olmak üzere birçok mineral ve element içeren keçiboynuzu her açıdan sağlığa katkı sağlar.