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Erbil yine hastaneye kaldırıldı

Erbil yine hastaneye kaldırıldı
Giriş Tarihi: 6.11.2019

Geçtiğimiz hafta kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan şovmen , iki günlük sürecinin ardından taburcu olmuştu. Mehmet Ali Erbil, önceki akşam rahatsızlanarak yine hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan şovmen Mehmet Ali Erbil, iki günlük yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu. Mehmet Ali Erbil, önceki akşam rahatsızlanarak yine hastaneye kaldırıldı.

BEYİNDE SORUN VAR

Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında Instagram sayfasında açıklama yayınladı: Baş ağrısı nedeni ile yapılan incelemelerde beyinde çok ufak bir alanda kan akımının azaldığı saptandı. Bu nedenle yakın izlem amacı ile yatış yapıldı.

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