Erbil yine hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz hafta kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan şovmen Mehmet Ali Erbil, iki günlük yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu. Mehmet Ali Erbil, önceki akşam rahatsızlanarak yine hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan şovmen Mehmet Ali Erbil, iki günlük yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu. Mehmet Ali Erbil, önceki akşam rahatsızlanarak yine hastaneye kaldırıldı.



BEYİNDE SORUN VAR



Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında Instagram sayfasında açıklama yayınladı: Baş ağrısı nedeni ile yapılan incelemelerde beyinde çok ufak bir alanda kan akımının azaldığı saptandı. Bu nedenle yakın izlem amacı ile yatış yapıldı.