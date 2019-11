Mucize molekül: Kolin

Beyin, karaciğer ve kasların işleyişinde kilit rol oynayan bir molekül olan 'Kolin', çocukların zeka gelişiminde olumlu rol oynarken, yaşlılarda eksikliği söz konusu olursa Alzheimer, bunama, karaciğer yağlanması ve kaygı bozuklukları gibi etkilere yol açıyor

Beyin, karaciğer ve kasların işleyişinde kilit rol oynayan bir molekül olan 'Kolin', çocukların zeka gelişiminde olumlu rol oynarken, yaşlılarda eksikliği söz konusu olursa Alzheimer, bunama, karaciğer yağlanması ve kaygı bozuklukları gibi etkilere yol açıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Özlem Gürcü, 'Kolin'in özellikle çocuklarda sinir iletimini hızlandırdığı için zekanın üzerinde çok olumlu etkileri olduğunu söyleyerek, "Yaşlılarda ise bu molekülün eksikliği başta Alzheimer olmak üzere bir çok hastalığın da sebeplerinden bir tanesini oluşturuyor" dedi.



HER GÜN YUMURTA



Kolin'i alabileceğimiz besin gruplarının başında yumurtanın geldiğine dikkat çeken Dr. Gürcü, sözlerini şöyle sürdürdü: Her gün mutlaka bir iki yumurta yenilmesini kesinlikle öneriyorum. Yumurtanın dışında et, süt, buğday tohumu ve barbunyada da kolin miktarı yüksek. Yüksek karbonhidratlı, düşük proteinli beslenenlerde kolin eksikliğine bağlı; yorulma, odaklanma ve düşünme becerilerinde azalma, kaygı, karaciğer yağlanması gibi belirtiler görülebiliyor. Sabah kahvaltısını simit poğaça gibi besinlerle geçiştiren çocuklar için özellikle yumurta tüketimine özen gösterilmesini öneriyorum.