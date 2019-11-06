Stres, çene ekleminin çıkmasına neden olabilir

Yoğun stres sağlığımızı yalnızca tansiyon yüksekliği ya da sindirim sistemi bozukluğu gibi hastalıklarla etkilemiyor. Stresin tetiklemesiyle dişleri sürekli sıkma sonucu ortaya çıkabilen ‘Çene eklemi çıkıklığı’ tedavi edilmezse zorlu bir ameliyat gerekliliğine kadar gidebiliyor

Günümüz yaşamının getirdiği yoğun stres sağlığımızı yalnızca tansiyon yüksekliği ya da sindirim sistemi bozukluğu gibi hastalıklarla etkilemiyor. Stresin tetiklemesiyle gün içerisinde veya geceleri uykuda dişleri sürekli sıkma sonucu ortaya çıkabilen 'çene eklemi çıkıklığı' zamanında fark edilip tedavi edilmezse zorlu bir ameliyat gerekliliğine kadar gidebiliyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. M. Eren Şimşek, çene eklemi çıkıklığının her 10 kişiden 4'ünde görülmesine karşın çoğunlukla yüzün genel görünümünde probleme neden olmadığı için fark edilemediğinin altını çiziyor.



ÖĞRENCİLER RİSK ALTINDA



Çene eklemi çıkıklığında genellikle çiğneme kaslarındaki spazm en önemli etken kabul ediliyor. Bunun nedeni ise strese bağlı olarak gece uykuda veya gün içerisinde dişlerin sıkılması ve gıcırdatılması. Bu açıdan özellikle 15-25 yaş arası ve sınavlara hazırlanan öğrencilerin risk altında bulunduğunu belirten Şimşek, dişlerin arasında sürekli olarak bir objenin tutulmasının da çene ekleminin yapısını bozabildiğine dikkat çekiyor. Diğer öne çıkan sebep ise diş çekimi sırasında ağzın aşırı açılması ve diş çekimi işleminde aşırı güç uygulanarak çene ekleminin zorlanması. Daha az görülse de çeneye darbe alma durumlarında da çene eklemi çıkıklığı ortaya çıkabiliyor.



12 YAŞINDAN 80 YAŞINA KADAR GÖRÜLEBİLİYOR



12 yaşından başlayarak 80 yaşındaki hastalara kadar her yaşta görülebilen çene eklemi çıkıklığı, çene eklemi içindeki kıkırdak, eklem sıvısı, bağ dokusu veya destek olan yastıkçık dokularının dejenerasyonu ve uyum bozukluğu sonucu eklemde ve çiğneme kaslarında ortaya çıkan ağrı, fonksiyon bozukluğu olarak tanımlanıyor.



ERKEN TANI TEDAVİYİ KOLAYLAŞTIRIYOR



Erken tanı çene eklemi çıkıklığında da tedaviyi kolaylaştıran bir unsur. Elle yapılan fizik muayene ve çene eklemi MR görüntülemesi ile çene eklemi çıkığının hangi seviyede olduğu tespit ediliyor ve uygun tedavi belirleniyor.



NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMALI?



Dr. M. Eren Şimşek, aşağıdaki belirtilerin varlığı durumunda vakit kaybetmeden konunun uzmanlarına başvurulmasını tavsiye ediyor