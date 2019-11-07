Böbrek taşınız varsa tuzdan uzak durun

Halk arasında böbrek taşı olarak bilinen üriner sistem taş hastalığı, özellikle beslenme, yetersiz sıvı alımı, yaşam tarzı ve çevresel etkenlerdeki bozulmalarla birlikte daha sık görülüyor.

Halk arasında böbrek taşı olarak bilinen üriner sistem taş hastalığı, özellikle beslenme, yetersiz sıvı alımı, yaşam tarzı ve çevresel etkenlerdeki bozulmalarla birlikte daha sık görülüyor. Özel Egepol Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Muharrem Baturu, "Taş oluşumunun önüne geçmek için tuz tüketimi azaltılmalı, asitli içeceklerden uzak durulmalı, diyette süt ve süt ürünleri tüketilmeli, kuruyemiş ve hayvansal gıda ağırlıklı beslenme de azaltılmalıdır" dedi.