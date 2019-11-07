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‘Eşkıya' birinciliğe abone!

‘Eşkıya' birinciliğe abone!
Giriş Tarihi: 7.11.2019

Zirvenin gediklisi, atv'nin Salı akşamları yayınlanan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, birinciliklerine devam ediyor. Dizi yine en çok izlenen yapım oldu.

Zirvenin gediklisi, atv'nin Salı akşamları yayınlanan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, birinciliklerine devam ediyor. Dizi yine en çok izlenen yapım oldu. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', tüm kişilerde 8,32 izlenme oranı ve 19,76 izlenme payı alarak 100 program arasında birinciliği elde etti. Yeni bölüm etiketi #edho da, Twitter Türkiye Trending Topics listesinin de zirvesine oturdu!

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