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’ten tehlikeli yolculuk

Fatma Girik’ten tehlikeli yolculuk
Giriş Tarihi: 7.11.2019

Son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı sık sık hastaneye giden 76 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde yürüteç ile görüntülenmişti. Girik, kardeşi ile motosiklet üzerinde görüntülendi.

Yürüme güçlüğü dolayısıyla 1 ay boyunca Ankara Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi gören Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik, geçtiğimiz günlerde taburcu olmuştu. Girik, ikamet ettiği Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki evine geri döndü.

KASK TAKMAYAN OYUNCU 76 YAŞINDA

Son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı sık sık hastaneye giden 76 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde yürüteç ile görüntülenmişti. Girik, kardeşi Günay Girik ile motosiklet üzerinde görüntülendi. Girik'in, hiçbir güvenlik önlemi almadan, kask ve dizlik takmadan motosikletle seyahat etmesi dikkat çekti.

TUBA AYHAN

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