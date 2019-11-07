Lahananın mevsimi faydaları ilaç gibi!

Beyaz lahana; K ve C vitamini, antioksidanlar ve lif açısından zengin, düşük kalorili bir besindir. 100 gramı sadece 25 kaloridir. K vitamini kanın pıhtılaşması ve sağlıklı kemikler için gereklidir.

Beyaz lahana; K ve C vitamini, antioksidanlar ve lif açısından zengin, düşük kalorili bir besindir. 100 gramı sadece 25 kaloridir. K vitamini kanın pıhtılaşması ve sağlıklı kemikler için gereklidir. C vitamini ise enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olur, yaraların iyileşmesini sağlar. Bunların dışında, folat, A vitamini, B6 ve B2 vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, potasyum, manganez ve demir de içerir.