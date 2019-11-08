“Ayrılık nedeni ben değilim”

Önceki akşam İstanbul'da bir davete katılan Hadise, Aslı Enver ve Murat Boz ayrılığının sebebi olarak gösterilmene ilişkin bir soruyu şöyle cevapladı: Bunu asla kabul etmiyorum.

Önceki akşam İstanbul'da bir davete katılan Hadise, Aslı Enver ve Murat Boz ayrılığının sebebi olarak gösterilmene ilişkin bir soruyu şöyle cevapladı: "Bunu asla kabul etmiyorum. Bu soruya cevap vermem. Böyle bir şeyi de saygısızlık olarak görürüm. İkisi de benim arkadaşım. İkisini de çok seviyorum. Onların özel hayatı ile ilgili konuları burada asla konuşmam."