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“Ayrılık nedeni ben değilim”

“Ayrılık nedeni ben değilim”
Giriş Tarihi: 8.11.2019

Önceki akşam İstanbul'da bir davete katılan , ve ayrılığının sebebi olarak gösterilmene ilişkin bir soruyu şöyle cevapladı: Bunu asla kabul etmiyorum.

Önceki akşam İstanbul'da bir davete katılan Hadise, Aslı Enver ve Murat Boz ayrılığının sebebi olarak gösterilmene ilişkin bir soruyu şöyle cevapladı: "Bunu asla kabul etmiyorum. Bu soruya cevap vermem. Böyle bir şeyi de saygısızlık olarak görürüm. İkisi de benim arkadaşım. İkisini de çok seviyorum. Onların özel hayatı ile ilgili konuları burada asla konuşmam."

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