Popçu Mustafa Sandal’la 10 yıllık evliğini geçen yıl sonlandıran Sırp asıllı şarkıcı Emina Jahoviç çocuklarını alarak memleketi Sırbistan’a yerleşeceği iddialarını yalanladı.

Popçu Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliğini geçen yıl sonlandıran Sırp asıllı şarkıcı Emina Jahoviç çocuklarını alarak memleketi Sırbistan'a yerleşeceği iddialarını yalanladı. Çocuklarının Türkiye'de eğitim gördüğünü ve kendisinin de Türk vatandaşlığına geçtiğini söyleyen Jahoviç, "Ben burada yaşıyorum. Çocuklarım burada zaten. O tamamen uydurma bir haber. Hiçbir ev almadım. Keşke öyle dendiği gibi milyonluk ev alsam. Ayrıca oraya yerleşemem. Çocuklarım burada. Biz artık Türk olduk" diye konuştu.



KOZMETİK İŞİNE GİRİYOR



Emina Jahovic ayrıca yakın zamanda ticarete atılacağını da söyleyerek "Burada kozmetik işine giriyorum güzel bir makyaj ve parfüm koleksiyonu hazırlıyorum, İnşallah güzel bir perakende ve online mağaza olacak" dedi. Jahovic eski eşi Mustafa Sandal'la ilgili ortak bir single ya da çalışma yapıp yapmayacağı sorusuna da "Öyle bir hayalim yok" yanıtını verdi.