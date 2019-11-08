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Film galasında şıklık yarışı

Film galasında şıklık yarışı
Giriş Tarihi: 8.11.2019

Önceki akşam 'da yapılan " 6" filminin galası, davetlilerin şıklık yarışına döndü. Oyuncuların ağırlıkta olduğu davetlilerin tercih ettiği iddialı tasarımlar nedeniyle kameralara tatlı bir rekabet yansıdı.

Önceki akşam İstanbul'da yapılan "Recep İvedik 6" filminin galası, davetlilerin şıklık yarışına döndü. Oyuncuların ağırlıkta olduğu davetlilerin tercih ettiği iddialı tasarımlar nedeniyle kameralara tatlı bir rekabet yansıdı. Kanyon Alışveriş Merkezi'ndeki galaya oyuncu Engin Altan Düzyatan eşi Neslihan Düzyatan'la el ele geldi. Gecenin dikkat çeken bir diğer çifti ise Işıl-Rüştü Reçber oldu. Oyuncu Ecem Baltacı ve cemiyet hayatının renkli simalarından Aslışah Erkoçlar da şıklıklarıyla göz doldurdu.

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