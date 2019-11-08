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“Ispanağı ikinci kez ısıtmayın”

“Ispanağı ikinci kez ısıtmayın”
Giriş Tarihi: 8.11.2019

Son günlerde üst üste gelen kaynaklı besin zehirlenmelerini değerlendiren Dr. Serhat Koran, ıspanağın sık sık ısıtılarak yenmesinin de zehirlenmelere neden olabildiğini söyledi.

Son günlerde üst üste gelen ıspanak kaynaklı besin zehirlenmelerini değerlendiren Dr. Serhat Koran, ıspanağın sık sık ısıtılarak yenmesinin de zehirlenmelere neden olabildiğini söyledi. Koran, ıspanağın çok faydalı bir sebze olduğunu belirterek, "Burada dikkat edilmesi gereken ıspanak sık sık ısıtılarak yenmemesi gereken bir bitki. Çünkü içindeki nitrat maddesi, ısındıkça nitrite dönüşebilen bir madde, bu yüzden tekrar tekrar ısıtılması zehirlenmelere neden olabilir" uyarısında bulundu.

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