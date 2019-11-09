Mavi ışıktaki tehlike

"Öğrencilere tavsiyemiz, özellikle akşam saatlerinde kesinlikle mavi ışığa maruz kalmasınlar" diyen Prof. Dr. Aydın, ekranlardan yayılan mavi ışığın zararlarını şöyle anlattı:

Akşam saatlerinde mavi ışığa maruz kalmak melatonin hormonumuzu baskılıyor. Bu hormon da hangi hormonun ne şekilde salgılanacağını, uyku düzenimizi ve ritmimizi belirliyor. Bu yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. MAVI ışık biyolojik saatimizi de alt üst ediyor. Gündüz saatlerinde uykusuzluk, dikkat yetersizliği, konsantre olamama gibi sorunlarla karşılaşmamıza yol açıyor. BU durum iş hayatında ve okulda başarıyı olumsuz etkiliyor. Telefonlardaki mavi ışık filtreleri de bu zararları yok etmiyor.