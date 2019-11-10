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Sokakta telefon kavgası

Sokakta telefon kavgası
Giriş Tarihi: 10.11.2019

Beş yıllık birlikteliklerinde iki kez ayrılıp barışan, son olarak geçen ay tekrar ayrılan 'in kızı ile müzisyen , bu kez 'da bir döner büfesinde kavga ederken görüntülendi.

Beş yıllık birlikteliklerinde iki kez ayrılıp barışan, son olarak geçen ay tekrar ayrılan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile müzisyen Levent Dörter, bu kez İstanbul'da bir döner büfesinde kavga ederken görüntülendi. Ayrılık sonrası tekrar bir araya gelen ikili, bir büfede yemek yedikten sonra bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

MERAKLI BAKIŞLAR

Oturdukları masada birbirlerine bağırarak tartışan ikiliden Levent Dörter'in elindeki telefonun ekranını Dilan Çıtak'a göstererek birşeyler anlatması dikkat çekti. Kimi zaman tansiyonun yükseldiği anlarda etraftakilerin meraklı bakışlarına maruz kalan çift, ardından mekandan kalkıp gözden kayboldu.

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