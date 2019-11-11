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Alkışlarla uğurlandı

Alkışlarla uğurlandı
Giriş Tarihi: 11.11.2019

'de, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı, yazar, eleştirmen ve yönetmen için düzenlenen veda töreninde gözyaşları oldu.

İZMİR'DE, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı, yazar, eleştirmen ve yönetmen Özdemir Nutku için düzenlenen veda töreninde gözyaşları sel oldu.


"YÜREKLİ ADAMDI"
Sabancı Kültür Merkezi'ndeki törene sanatçının ailesi, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Sanat dünyasından pek çok ünlü oyuncunun da katıldığı törende Nutku, dakikalarca alkışlandı. Sanatçının eşi Hülya Nutku, törende yaptığı konuşmada, büyük üzüntü duyduğunu dile getirerek, "Özdemir Nutku çok yürekli bir adamdı. Bir yanı kalantor, bir yanı çocuk, bir yanı tevazu ama öbür yanı devasa bir yaşam öyküsü. İyi ki onu tanımışım, iyi ki birlikte yıllarımı geçirmişim" ifadelerini kullandı. Cenaze namazı için Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'ne getirilen Nutku'nun naaşı, daha sonra Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.

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