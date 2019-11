Basit karbonhidratı kov diyabetten kurtul!

Basit karbonhidratların kan şekerini aniden yükseltip düşürdüğünü belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Nesrin Tepehan, basit karbonhidratları hayatımızdan çıkararak diyabetten kurtulabileceğimizi söyledi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Dünya Diyabet Federasyonu (IDF) tarafından 14 Kasım "Dünya Diyabet Günü" olarak ilan edilirken, her yıl bu tarihte hastalığın yaşam kalitesini düşüren etkilerine dikkat çekiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nesrin Tepehan da obezite ve diyabet arasındaki ilişkiye vurgu yaparak "Obezitenin yaygınlaşmasıyla birlikte diyabetin görülme sıklığı da her geçen gün artıyor. Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, kontrol altına alınamadığında ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor" diyor. Diyetisyen Nesrin Tepehan, diyabette beslenmenin nasıl olması gerektiğine dair şunları söylüyor:

■ Diyabetin kontrol altına alınması için öncelikle uzman eşliğinde, kişiye özel beslenme programı belirlenmeli.

■ Diyabetli bireylerin beslenme tedavileri; yaşına, boyuna, vücut ağırlığına, fiziksel aktivite durumuna, beslenme alışkanlıklarına göre kişiye özel olarak hazırlanmalı.

■ Diyabetli bireyin yeterli ve dengeli beslenebilmesi çok önemli. Fazla yemek kan şekerinin yükselmesine, az yemek ise kan şekerinin düşmesine neden olur. Her iki durumda da kan şekeri kontrolü bozulur. Bu nedenle uzmanın önerdiği enerji ve miktarda beslenmek gerekir.



ÜÇ ANA, ÜÇ ARA ÖĞÜN KURALI

DİYABETİN biraz genetik faktörlere de bağlı bir hastalık olduğunu ve özellikle aile bireylerinde bir yatkınlık söz konusuysa bireylerin özellikle kilo kontrolüne çok dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Tepehan, "Hastaların üç ana, üç ara öğün olarak beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Üç ana öğünü kaçırmamaları konusunda uyarıyoruz. Mümkünse aralara bir ya da iki tane en azından ara öğün eklemelerini istiyoruz ki gün içinde açlık krizleri olmasın. Bir sonraki öğünde çok yüklenmeler olmasın, kan şekerleri çok dalgalanmasın" dedi.



TATLI VE AÇLIK KRİZLERİ HİÇ BİTMİYOR

ŞEKER, paketli ürünler, çikolata türevi ürünler tükettiğimiz zaman kan şekerinin çok hızlı bir şekilde yükseldiğini ve sonrasında çok hızlı bir şekilde düştüğünü dile getiren Nesrin Tepehan, "Buna bağlı da tekrar bir tatlı ve açlık krizi oluşuyor. Bu yüzden kompleks karbonhidratlar ve tam tahıllı gruptan besinler tüketelim. Basit karbonhidratları hayatımızdan çıkardığımızda, diyabetten de kurtuluruz" ifadelerini kullandı.



TAM BUĞDAY, ESMER EKMEK, KEPEKLİ GRUPLAR...

"BİR birey diyabeti iyi yönetmek istiyorsa, hayat standardını sağlıklı beslenme kuralları üzerine kurmalıdır. Uzun süre aç kalmadan, öğündeki karbonhidrat miktarına dikkat ederek sağlanan düzenli beslenme, kan şekeri düzenlenmesine yardımcı olacaktır" diyen Tepehan, diyabette karbonhidrat tüketimi ile ilgili olarak da şu öneri ve uyarılarda bulunuyor:

● Diyabette karbonhidrat tüketimi çok önemli. Biz karbonhidratları ikiye ayırıyoruz. Biri basit karbonhidratlar, diğeri ise kompleks karbonhidratlar. Biz kompleks karbonhidrattan yanayız.

● Sonuç olarak bir bireyin günlük enerji ihtiyacının yüzde 45-50'si karbonhidratlardan geliyor. Bu tükettiğimiz karbonhidratlar, tam buğday, esmer ekmek, kepekli gruplardan olmalı.

● Beyaz un ve beyaz unun kullanıldığı ürünlerin tüketilmesini istemiyoruz.

●Kuru baklagiller, hem protein hem de karbonhidrat ağırlıklı faydalı besinlerdir. Bunların karbonhidrat olarak tüketilmeleri daha sağlıklı ve daha besleyicidir.

● Tam tahıllı grubunun kan şekerini yükseltme hızı beyaz gruba göre daha yavaştır.