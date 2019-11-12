İş insanı Gökhan Çarmıklı ile sosyetik sevgilisi Bahar Tangır'ın aşkı tam gaz devam ediyor. Akşam yemeği sonrası el ele görüntülenen sevgililer, soruları yanıtsız bırakarak mekandan ayrıldı.
İş insanı Gökhan Çarmıklı ile sosyetik sevgilisi Bahar Tangır'ın aşkı tam gaz devam ediyor. İkili, önceki akşam Papermoon'da görüntülendi. Akşam yemeği sonrası el ele görüntülenen sevgililer, soruları yanıtsız bırakarak mekandan ayrıldı.
Aşk tam gaz devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.