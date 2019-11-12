  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Aşk tam gaz devam

Aşk tam gaz devam

Aşk tam gaz devam
Giriş Tarihi: 12.11.2019

İş insanı ile sosyetik sevgilisi 'ın aşkı tam gaz devam ediyor. Akşam yemeği sonrası el ele görüntülenen sevgililer, soruları yanıtsız bırakarak mekandan ayrıldı.

İş insanı Gökhan Çarmıklı ile sosyetik sevgilisi Bahar Tangır'ın aşkı tam gaz devam ediyor. İkili, önceki akşam Papermoon'da görüntülendi. Akşam yemeği sonrası el ele görüntülenen sevgililer, soruları yanıtsız bırakarak mekandan ayrıldı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aşk tam gaz devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN