Bağışıklık sisteminin zayıflaması zatürreye zemin hazırlıyor

Zatürre dünyada ve ülkemizde sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. İleri yaş, kronik hastalıklar ve sigara kullanımı zatürreye yakalanma riskini artıyor.

Zatürre dünyada ve ülkemizde sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. İleri yaş, kronik hastalıklar ve sigara kullanımı zatürreye yakalanma riskini artıyor. Havalar soğudukça insanlar kapalı mekanlarda daha çok vakit geçiriyor ve bulaşıcı hastalıklar bu ortamlarda kolayca yayılıyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak birçok hastalık örneğinde olduğu gibi zatürreye yakalanma riskini de düşürüyor. Prof. Dr. Mustafa Yaman, "12 Kasım Dünya Zatürre Günü" öncesinde zatürre hakkında bilgi verdi.



BULAŞICI BİR HASTALIK



Zatürre (pnömoni) akciğerin dokusunun iltihabıdır ve bulaşıcı bir hastalıktır. Virüsler, bakteriler gibi çeşitli mikroorganizmalar zatürreye neden olabilmektedir. Bağışıklık sisteminin zayıf düşmesi zatürreye zemin hazırlamaktadır. Sağlıksız beslenme, düzensiz uyku, el hijyenine özen göstermemek, aşırı strese maruz kalmak vücut direncini düşürerek kişiyi hastalıklara açık hale getirmektedir. Zatürre hapşırmayla bulaşabildiği gibi hasta insanların dokunduğu, kullandığı eşyaların kullanılmasıyla yayılabilmektedir.



SİGARAYI HEMEN BIRAKIN



Zatürreye yakalanma riski fazla olanlar arasında;



- 65 yaş ve üzeri kişiler,

- Bebekler ve çocuklar,

- Kronik akciğer, kalp ve böbrek hastalığı olanlar,

- Geçirilmiş tüberkülozu olanlar,

- Sigara ve alkol bağımlıları,

- KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) hastaları,

- Bağışıklığı etkileyen bir takım ilaçlar (uzun süreli kortizon) kullananlar,

- Astım hastaları,

- Kanser tedavisi görenler bulunmaktadır.



CİDDİ TABLOLARA DÖNÜŞMEDEN TEDAVİ EDİLMELİ



Hastanın yaşı, geçirdiği hastalıklar, zatürreyi ne kadar şiddetli geçirdiği, tedavi yöntemini belirlemektedir. Muayene bulguları, akciğer grafisi, kan tetkikleri sonucunda zatürre teşhisi konulduktan sonra tedavi için doğru antibiyotiğin seçilmesi önemlidir. Kişi istirahat etmeli, bol sıvı tüketmeli, ilaçlarını doğru dozlarda, düzenli olarak kullanmalı ve tedaviyi erken bırakmamalıdır. Zatürrenin daha ağır seyrettiği durumlarda hasta hastaneye yatırılarak daha farklı tedaviler uygulanabilmektedir. Daha önce zatürre geçirenlerin 5 yılda bir zatürre aşısı olması gerekir.