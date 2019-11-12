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Çömlekçi Tilki!

Çömlekçi Tilki!
Giriş Tarihi: 12.11.2019

Şimdilerde Amerika’da yaptığı albüm anlaşması ile gündemde olan şarkıcı , gezi için geldiği ’da çanak çömlek tezgahının başına oturdu

Genç yaşında kariyer basamaklarını tırmanan ve şimdilerde adını Amerika'da duyurmaya başlayan Tilki, turistik gezi için Nevşehir'in Avanos ilçesindeki Kapadokya bölgesine geldi. Çarşı içerisindeki bir seramik işletmesini ziyaret eden Tilki, burada çömlek yaptı.

ŞALVAR DA GİYDİ

Dimi' adı verilen şalvarı giyerek çanak-çömlek tezgahına oturan genç şarkıcı, "Bu konuda da hünerli olduğumu gösterdim. El becerilerimi sergiledim" dedi. Çömlek yaparken, hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmeyen Tilki, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Kapadokya'daki tarihi mekanları gezdi. Aleyna Tilki, Nevşehir'e en son geçen sene konser vermek için geldiğini söyleyerek, "Burası masalsı bir diyar. Vazgeçmek mümkün değil" şeklinde konuştu

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