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’de konser verecek

Derya Uluğ izmir’de konser verecek
Giriş Tarihi: 12.11.2019

Okyanus, Canavar, gibi hit şarkıların sahibi İzmirli şarkıcı , hemşehrileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Bornova'daki konser salonu 'de 30 Kasım gecesi sahneye çıkacak olan Derya Uluğ, iki yıl aradan sonra 'de sevenleriyle bir araya gelecek.

Okyanus, Canavar, Ah Zaman gibi hit şarkıların sahibi İzmirli şarkıcı Derya Uluğ, hemşehrileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Bornova'daki konser salonu Ooze Venue'de 30 Kasım gecesi sahneye çıkacak olan Derya Uluğ, iki yıl aradan sonra İzmir'de sevenleriyle bir araya gelecek. Konser için sürprizler hazırlayan şarkıcı ve ekibi, seyircileri unutulmayacak bir müzik yolculuğuna çıkaracak.

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